РФ атаковала ЖК популярной украинской ведущей

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Об этом Алина Доротюк рассказала в Instagram, передает RegioNews.

Украинская журналистка рассказала, что россияне атаковали ее жилищный комплекс. По ее словам, это уже второй случай с попаданием вражеского дрона.

"Говорят, дважды в одно место не прилетает… За два года, что я здесь живу, это второй прилет российского дрона в наш ЖК. На этот раз в парковку. Мое авто спасло только то, что я уехала на открытие ОМКФ, а поздно вечером запарковала его в другом месте", - говорит Алина Доротюк.

К счастью, никто из жителей не пострадал. Однако на парковке горели автомобили.

"Хотя все живы, болит за имущество людей. Болит за стресс, который мы переживаем каждый раз во время этих прилетов. Каждый день гибнут незнакомые, но такие родные украинцы… Это тотальная невыразимая боль. Сегодня меня переполняет ощущение опустошения и вместе с тем мечта – увидеть, как россия так же плачет.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что РФ использует баллистику в качестве основного средства своих воздушных нападений в войне. При этом на столице враг испытывал новую ракету.