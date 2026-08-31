22:24  31 августа
Атака на Киев: в Дарницком районе пожар из-за падения БпЛА
19:55  31 августа
На трассе Киев — Чоп временно ограничивали движение в направлении Киева
21:20  31 августа
В Херсонской области будут судить мужчину за убийство женщины и ребенка и изнасилование
UA | RU
UA | RU
31 августа 2026, 23:20

На Буковине псевдо-правоохранитель и "покупатель" украли у людей тысячи долларов

31 августа 2026, 23:20
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой областях правоохранители расследуют дела по мошенничеству. Местных жителей обманули псевдопродавцы в интернет-магазинах

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

80-летняя жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, представившийся работником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что она должна передать ему якобы деньги для проверки. В результате пенсионерка отдала мошеннику 25150 долларов и 2060 евро.

72-летний житель получил звонок от неизвестного, представившегося якобы работником банка. Аферист убедил пенсионера, что якобы нужно оградить карточку от несанкционированных действий. В результате у пенсионера украли более 72 тысяч гривен.

38-летний житель поселка Глубокая рассказал, что под предлогом покупки товара в интернете его обманул недобросовестный покупатель. Незнакомец направил мужу фишинговую ссылку для якобы успешного перечисления средств, перейдя по которому мужчина ввел конфиденциальную банковскую информацию и получил уведомление о перечислении с его карты на неизвестный счет 36 тысяч гривен.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Черновицкая область
Забыл, где припарковал: мужчина заявил о "угоне" авто, а полиция нашла его как нарушителя ПДД
31 августа 2026, 18:45
В Днепре "кавалер" провожал женщину и ограбил ее
28 августа 2026, 23:05
В Киеве глава районного Красного Креста продавал бронирование за 20 тысяч
27 августа 2026, 14:45
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Бензин стремительно дорожает: какие цены на украинских АЗС на этой неделе
31 августа 2026, 23:55
Цены на популярный фрукт рухнули: какие ценники в супермаркетах
31 августа 2026, 23:40
На Прикарпатье мужчина "склеил" себе инвалидность, чтобы не служить
31 августа 2026, 22:55
Артобстрелы, дроны и авиабомбы: на Днепропетровщине из-за атак РФ 6 раненых, среди них — ребенок
31 августа 2026, 22:45
Атака на Киев: в Дарницком районе пожар из-за падения БпЛА
31 августа 2026, 22:24
В результате российских обстрелов Херсонщины погибли 3 человека, 7 ранены
31 августа 2026, 21:46
В Херсонской области будут судить мужчину за убийство женщины и ребенка и изнасилование
31 августа 2026, 21:20
Кто завершит войну в Украине
31 августа 2026, 21:15
Принадлежит другу президента: за взрывы на оборонке в Киевской области ответственности не будет - известный волонтер
31 августа 2026, 20:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »