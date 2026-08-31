На Буковине псевдо-правоохранитель и "покупатель" украли у людей тысячи долларов

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Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

80-летняя жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, представившийся работником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что она должна передать ему якобы деньги для проверки. В результате пенсионерка отдала мошеннику 25150 долларов и 2060 евро.

72-летний житель получил звонок от неизвестного, представившегося якобы работником банка. Аферист убедил пенсионера, что якобы нужно оградить карточку от несанкционированных действий. В результате у пенсионера украли более 72 тысяч гривен.

38-летний житель поселка Глубокая рассказал, что под предлогом покупки товара в интернете его обманул недобросовестный покупатель. Незнакомец направил мужу фишинговую ссылку для якобы успешного перечисления средств, перейдя по которому мужчина ввел конфиденциальную банковскую информацию и получил уведомление о перечислении с его карты на неизвестный счет 36 тысяч гривен.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.