Акторка Наталка Денисенко зізналась, що вони з чоловіком вказали у шлюбному контракті

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, вона не думала про шлюбний контракт. Проте її батько хвилювався про те, що станеться з нерухомістю доньки у випадку розлучення. Тоді Юрій вирішив, що все майно варто записати на дружину. Наталка все ж вирішила діяти справедливо.

"Він каже: "Тю, та в той же день підпишемо з тобою шлюбний контракт і взагалі давай напишемо, що все, що ми наживемо, це буде твоє". Я кажу: "Ні, Юр, дивись, якщо ми підписуємо, то давай так, що на кого оформлене майно, того воно і є", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Саме там він і зробив їй пропозицію у присутності її сина. Нещодавно вони офіційно одружились. Артистка пояснювала такий поспіх тим, що хотіла зробити це до періоду активної роботи.