Акторка Наталка Денисенко зізналась, що вони з чоловіком вказали у шлюбному контракті
Акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський нещодавно одружились. Тепер акторка розповіла, який вони підписали шлюбний контракт
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами артистки, вона не думала про шлюбний контракт. Проте її батько хвилювався про те, що станеться з нерухомістю доньки у випадку розлучення. Тоді Юрій вирішив, що все майно варто записати на дружину. Наталка все ж вирішила діяти справедливо.
"Він каже: "Тю, та в той же день підпишемо з тобою шлюбний контракт і взагалі давай напишемо, що все, що ми наживемо, це буде твоє". Я кажу: "Ні, Юр, дивись, якщо ми підписуємо, то давай так, що на кого оформлене майно, того воно і є", - каже акторка.
Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Саме там він і зробив їй пропозицію у присутності її сина. Нещодавно вони офіційно одружились. Артистка пояснювала такий поспіх тим, що хотіла зробити це до періоду активної роботи.