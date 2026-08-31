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31 августа 2026, 22:55

На Прикарпатье мужчина "склеил" себе инвалидность, чтобы не служить

31 августа 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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В Прикарпатье судили мужчину, который подделал себе инвалидность. Он хотел использовать это для отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В октябре 2024 года мужчина через Telegram заказал у неизвестного два документа. Речь идет об удостоверении на получение государственной социальной помощи и справке акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией о якобы установленной инвалидности его жены.

Поддельные документы не соответствовали государственному образцу. При этом он все равно использовал подлог, чтобы подать заявление на оформление отсрочки от мобилизации. ТЦК предоставил мужу отсрочку как военнообязанному, имеющему жену с инвалидностью I или II группы.

На суде мужчина признал вину. Суд назначил ему один год испытательного срока.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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