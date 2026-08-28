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28 августа 2026, 01:35

Блогер Даша Квиткова призналась, какие вещи из школьного гардероба может носить до сих пор

28 августа 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Блогерша Даша Квиткова рассказала, что часто вспоминает "школьную одежду" и даже интегрирует ее в свой гардероб сегодня. Она рассказала, что это за вещи

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

"Я бы вернула разве что базу: рубашки, брюки на низкой посадке и иногда уютные гольфы – они и сейчас время от времени являются частью моих образов", – говорит Даша Квиткова.

Она назвала вещи для школьного гардероба, которые выглядят лаконично и являются до сих пор элементом ее гардероба:

  • Белые футболки;
  • Черные и белые рубашки;
  • Джинсы и брюки;
  • Гольфы для прохладной погоды;
  • Удобные кеды.

По мнению блоггерши, важно подбирать универсальные вещи, легко сочетающиеся между собой.

Справка . В 2020 году Даша Квиткова вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина. В 2021 году у них родился сын Лев. Однако уже в 2023 году они объявили о разводе. Сейчас она замужем за футболистом Владимиром Бражко.

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