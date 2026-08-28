Блогер Даша Квиткова призналась, какие вещи из школьного гардероба может носить до сих пор

Фото из открытых источников

Блогерша Даша Квиткова рассказала, что часто вспоминает "школьную одежду" и даже интегрирует ее в свой гардероб сегодня. Она рассказала, что это за вещи

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

"Я бы вернула разве что базу: рубашки, брюки на низкой посадке и иногда уютные гольфы – они и сейчас время от времени являются частью моих образов", – говорит Даша Квиткова.

Она назвала вещи для школьного гардероба, которые выглядят лаконично и являются до сих пор элементом ее гардероба:

Белые футболки;

Черные и белые рубашки;

Джинсы и брюки;

Гольфы для прохладной погоды;

Удобные кеды.

По мнению блоггерши, важно подбирать универсальные вещи, легко сочетающиеся между собой.

Справка . В 2020 году Даша Квиткова вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина. В 2021 году у них родился сын Лев. Однако уже в 2023 году они объявили о разводе. Сейчас она замужем за футболистом Владимиром Бражко.