Співачка Аліна Гросу з маленьким сином опинилась в епіцентрі "прильоту" на Київщині

Фото з відкритих джерел

Співачка Аліна Гросу розповіла, що опинилась поруч з прильотом. Виявилось, що вона заселилась у затишний готель у селі Мила під Києвом

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Замість відпочинку в готелі Аліна Гросу отримала вибухи та пожежі. Росіяни вдарили по складах поруч. На щастя, ніхто з родини артистки не постраждав: сама вона затрималась на зустрічі, а її мама з сином співачки гуляли.

За словами артистки, приліт стався майже на її очах, і вона стала свідком детонацій та пожеж. Вибухова хвиля відкинула автівку зірки. У результаті прильоту будівля вигоріла вщент, як і номер, який орендувала співачка.

"Це ключ від мого номеру, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести прем'єру пісні. Один із цих номерів мій, точніше, віконна рама від нього… Дякую Богу, що мій син із бабусею не чекали мене там. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло", - написала Гросу.

Нагадаємо, раніше журналістка Аліна Доротюк повідомила, що росіяни атакували її житловий комплекс. Внаслідок обстрілу горіли автомобілі жителів ЖК.