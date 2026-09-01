22:24  31 серпня
Атака на Київ: у Дарницькому районі пожежа через падіння БпЛА
19:55  31 серпня
На трасі Київ — Чоп тимчасово обмежували рух у напрямку Києва
21:20  31 серпня
На Херсонщині судитимуть чоловіка за вбивство жінки й дитини та зґвалтування
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 00:55

Співачка Аліна Гросу з маленьким сином опинилась в епіцентрі "прильоту" на Київщині

01 вересня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Аліна Гросу розповіла, що опинилась поруч з прильотом. Виявилось, що вона заселилась у затишний готель у селі Мила під Києвом

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Замість відпочинку в готелі Аліна Гросу отримала вибухи та пожежі. Росіяни вдарили по складах поруч. На щастя, ніхто з родини артистки не постраждав: сама вона затрималась на зустрічі, а її мама з сином співачки гуляли.

За словами артистки, приліт стався майже на її очах, і вона стала свідком детонацій та пожеж. Вибухова хвиля відкинула автівку зірки. У результаті прильоту будівля вигоріла вщент, як і номер, який орендувала співачка.

"Це ключ від мого номеру, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести прем'єру пісні. Один із цих номерів мій, точніше, віконна рама від нього… Дякую Богу, що мій син із бабусею не чекали мене там. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло", - написала Гросу.

Нагадаємо, раніше журналістка Аліна Доротюк повідомила, що росіяни атакували її житловий комплекс. Внаслідок обстрілу горіли автомобілі жителів ЖК.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Не можна співати і навіть говорити: співачці Наді Дорофєєвій поставили серйозний діагноз
29 серпня 2026, 01:35
"Людина має жити": ведучий Олексій Суханов зізнався, чи планує він їхати з України
29 серпня 2026, 00:55
Блогерка Даша Квіткова зізналась, які речі зі шкільного гардеробу може носити досі
28 серпня 2026, 01:35
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Акторка Наталка Денисенко зізналась, що вони з чоловіком вказали у шлюбному контракті
01 вересня 2026, 01:55
Співачка Світлана Тарабарова після вибухів вивезла дітей з Київщини
01 вересня 2026, 01:35
Бензин стрімко дорожчає: які ціни на українських АЗС цього тижня
31 серпня 2026, 23:55
Ціни на популярний фрукт рухнули: які цінники в супермаркетах
31 серпня 2026, 23:40
На Буковині псевдо-правоохоронець та "покупець" вкрали в людей тисячі доларів
31 серпня 2026, 23:20
На Прикарпатті чоловік "склеїв" собі інвалідність, щоб не служити
31 серпня 2026, 22:55
Артобстріли, дрони й авіабомби: на Дніпропетровщині через атаки РФ 6 поранених, серед них — дитина
31 серпня 2026, 22:45
Атака на Київ: у Дарницькому районі пожежа через падіння БпЛА
31 серпня 2026, 22:24
Унаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 людей, 7 поранені
31 серпня 2026, 21:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »