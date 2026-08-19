Певица Оля Полякова подает в суд на Янину Соколову
Певица Оля Полякова заявила о намерении подать в суд на Янину Соколову. Накануне журналистка ее раскритиковала.
Об этом певица заявила в своем видео, передает RegioNews.
В своем видео Полякова отметила, что критика – это нормально, но не ложь. По словам певицы, она готова подать в суд на Янину Соколову.
"Критика – это нормально. Но ложь – не нормально. За распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова – это право говорить о том, что думаешь, но не свобода придумывать факты о других людях и распространять их как правду", - заявила Полякова.
Что говорила о Полякове Янине
Певица Оля Полякова в интервью Рамине Эсхакзай заявила, что украинцы иногда сами "загоняют друг друга в какой-то "совок", где каждый твой шаг или фото – это повод для предательства".
Журналистка Янина Соколова прокомментировала скандальное интервью певицы. Она обвинила артистку в том, что она подыгрывает российской пропаганде.
"Летящая из ее ватного рта. Если бы россияне оккупировали Украину, Оля Полякова здесь прекрасно себя чувствовала бы, потому что для нее абсолютно не имеет значения, кто здесь и что. А когда россияне напали на нас в 2014 году, Оля Полякова продолжала ездить к россиянам. Она выступала на их шоу, надев кокошник, она демонстрировала свою привязанность к ним. Ездила к ним на музыкальные премии, дружила с россиянами до того, как общество не указало ей в 2022 году, что это не окей. Будь "русский мир" в Украине, она была бы его яркой частью. Ольга Полякова играет на руку российской пропаганде. Она тупая п***а", - сказала журналистка.