Певица Оля Полякова подает в суд на Янину Соколову

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Об этом певица заявила в своем видео, передает RegioNews.

В своем видео Полякова отметила, что критика – это нормально, но не ложь. По словам певицы, она готова подать в суд на Янину Соколову.

"Критика – это нормально. Но ложь – не нормально. За распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова – это право говорить о том, что думаешь, но не свобода придумывать факты о других людях и распространять их как правду", - заявила Полякова.

Что говорила о Полякове Янине

Певица Оля Полякова в интервью Рамине Эсхакзай заявила, что украинцы иногда сами "загоняют друг друга в какой-то "совок", где каждый твой шаг или фото – это повод для предательства".

Журналистка Янина Соколова прокомментировала скандальное интервью певицы. Она обвинила артистку в том, что она подыгрывает российской пропаганде.