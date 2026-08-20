Цены АЗС штормит: как изменились ценники на бензин
В Украине на фоне факторов, в частности - ситуации на Ближнем Востоке, регулярно меняются цены на топливо. Стало известно, какие сейчас ценники на АЗС
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 20 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,71 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 80,15 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 76,98 гривны за литр (+0,03 гривны);
- дизтопливо – 92,06 гривны за литр (-0,04 гривны);
- автогаз – 43,74 гривны за литр (+0,06 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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