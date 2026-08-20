Мобілізували лише в червні: відомий український музикант загинув на фронті

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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Віталій Капранов був мобілізований до війська у червні. Він служив у складі 1--го корпусу Нацгвардії "Азов". На жаль, стало відомо про загибель артиста. Обставини його смерті не роголошують.

"Віталік загинув… Важко це писати і неможливо усвідомити. Дуже болісна і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка — підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього чого тільки можна. Ми ніколи не зможемо сказати про нього у минулому часі, але і не зможемо більше з ним пограти музику, познімати кліпи, відірватись на концертах, зустрітись випити й поговорити", - кажуть у гурті "Квіткіс".

Нагадаємо, раніше на фронті загинув відомий український актор. Його дружина розповіла, що його мобілізували прямо біля будину.