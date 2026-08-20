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20 августа 2026, 22:45

Масштабное обесточивание: в Сумах из-за аварии остановились троллейбусы и исчезла вода

20 августа 2026, 22:45
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Фото иллюстративное
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В Сумской области и в областном центре произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Из-за перебоев с электроснабжением в Сумах остановили движение троллейбусов и возникли проблемы с водоснабжением

Об аварийном обесточении сообщили в АО "Сумыоблэнерго", передает RegioNews .

"В части Сумщины есть масштабное аварийное обесточивание. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии", — сообщили в компании.

В Сумском городском совете отметили, что из-за аварийного отключения электроэнергии троллейбусы временно прекратили движение.

Также из-за перебоев с энергоснабжением 20 августа в 14:07 были обесточены объекты КП "Горводоканал". Из-за этого в городе возникли перебои с водоснабжением.

В горсовете отметили, что после стабилизации ситуации водоснабжение должны быть возобновлены в обычном режиме.

Энергетики сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что российские войска атаковали общины Запорожского района Запорожской области. В результате ударов беспилотниками ранены двое мужчин.

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Сумы отключения света вода авария троллейбус
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