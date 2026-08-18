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18 августа 2026, 21:55

В Ровенской области провели ярмарку в поддержку ВСУ

18 августа 2026, 21:55
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ГО "Захист держави"
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Волонтеры города Вараш совместно с ОО "Захист держави" провели благотворительную ярмарку. Главной целью стал сбор для военных

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Местные жители помогали с организацией ярмарки, поддерживали мероприятие, покупали разные товары и делали благотворительные взносы. В результате удалось собрать 122 тысяч гривен на нужды ВСУ.

"У нас нет выбора. Это наша страна, наша земля, наш дом. Стоять в стороне – невозможно. Нужно всем, каждому на своем уровне делать все ради результата — чтобы военные чувствовали поддержку и имели все необходимое", — отметила руководитель ячейки ОО "Захист держави" в Вараше Ирина Соловей.

Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.

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