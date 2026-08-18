В Ровенской области провели ярмарку в поддержку ВСУ
Волонтеры города Вараш совместно с ОО "Захист держави" провели благотворительную ярмарку. Главной целью стал сбор для военных
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Местные жители помогали с организацией ярмарки, поддерживали мероприятие, покупали разные товары и делали благотворительные взносы. В результате удалось собрать 122 тысяч гривен на нужды ВСУ.
"У нас нет выбора. Это наша страна, наша земля, наш дом. Стоять в стороне – невозможно. Нужно всем, каждому на своем уровне делать все ради результата — чтобы военные чувствовали поддержку и имели все необходимое", — отметила руководитель ячейки ОО "Захист держави" в Вараше Ирина Соловей.
Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.
Как в Украине построить дом и не нарушить законВсе новости »
18 августа 2026, 16:50Заблокировали банковские карты: что делать, если ГИС не объясняет причину
18 августа 2026, 14:39В Хмельницкой области провели теннисный фестиваль
17 августа 2026, 21:25
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Так не может работать демократическое государство": Михаил Федоров заговорил о выборах
18 августа 2026, 22:35Угрозы гранатой в Ровенской области: суд отправил злоумышленника в СИЗО
18 августа 2026, 22:25Массированный обстрел: враг ударил по теплоэлектростанции ДТЭК, станция прекратила работу
18 августа 2026, 22:01В Харькове полицейские разоблачили мужчину в серии краж кондиционеров
18 августа 2026, 21:50В Киеве женщина выбросила собаку с балкона: животное не выжило
18 августа 2026, 21:35Шесть лет тюрьмы за смерть женщины: в Кировоградской области пьяный водитель без прав сбил человека и скрылся
18 августа 2026, 21:12Возле Запорожской АЭС дрон атаковал автобусную остановку: есть погибший и раненые
18 августа 2026, 20:55В Херсонской области будут судить 18-летнего парня за государственную измену и контракт с армией РФ
18 августа 2026, 20:24"Рак", оказавшийся паразитом: львовские хирурги провели уникальную операцию и спасли женщине печень
18 августа 2026, 19:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »