"Эффектное" ДТП в Днепровском районе: водитель Infinity под наркотиками разбил сразу 7 припаркованных авто

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В Днепровском районе водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и повредил семь припаркованных на обочине автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал

Об этом сообщили патрульные полицейские, передает RegioNews .

Очевидцы сообщили правоохранителям о ДТП. Патрульные оперативно прибыли и установили, что водитель Infinity не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили.

В ходе общения с вероятным виновником аварии инспекторы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке.

Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у мужчины вещества, вероятно, наркотического происхождения.

Инспекторы задержали водителя с наручниками и вызвали на место следственно-оперативную группу.

На водителя составили административные протоколы по статье 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП, и частью 1 статьи 130 КУоАП — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта.

Напомним, что житель Ровно, который совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, проведет один год за решеткой. Суд также на три года лишил его права водить транспортные средства.