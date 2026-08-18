В Херсонской области будут судить 18-летнего парня за государственную измену и контракт с армией РФ
В Херсонской области в суд направили обвинительный акт в отношении гражданина Украины, которого обвиняют в государственной измене. По данным следствия, в 18 лет он добровольно заключил контракт с Министерством обороны России и вступил в российскую армию
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По материалам следствия мужчина находился на временно оккупированной территории Генического района Херсонщины, где получил паспорт гражданина РФ.
В мае 2025, когда ему исполнилось 18 лет, он находился в оккупированном Крыму и добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ. После этого вступил в состав вооруженных сил государства-агрессора.
По данным уголовного производства, с августа 2025 года мужчина участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины в составе российского подразделения Шторм-Z и выполняет боевые задачи в интересах российских оккупационных войск.
В настоящее время обвиняемый находится в розыске. Поэтому обвинительный акт направили в суд для рассмотрения дела в его отсутствие.
Мужчине инкриминируют государственную измену по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.