В Херсонской области будут судить 18-летнего парня за государственную измену и контракт с армией РФ

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области в суд направили обвинительный акт в отношении гражданина Украины, которого обвиняют в государственной измене. По данным следствия, в 18 лет он добровольно заключил контракт с Министерством обороны России и вступил в российскую армию

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По материалам следствия мужчина находился на временно оккупированной территории Генического района Херсонщины, где получил паспорт гражданина РФ.

В мае 2025, когда ему исполнилось 18 лет, он находился в оккупированном Крыму и добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ. После этого вступил в состав вооруженных сил государства-агрессора.

По данным уголовного производства, с августа 2025 года мужчина участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины в составе российского подразделения Шторм-Z и выполняет боевые задачи в интересах российских оккупационных войск.

В настоящее время обвиняемый находится в розыске. Поэтому обвинительный акт направили в суд для рассмотрения дела в его отсутствие.

Мужчине инкриминируют государственную измену по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.