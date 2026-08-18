В Киевскую область дельцы поставляли в РФ материалы для защиты от дронов

Фото из открытых источников

В Киевской области разоблачили группу компаний. Они поставляли следственному комитету РФ материалы для обустройства антидроновой защиты.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Речь идет о сети из 38 украинских предприятий. Они занимаются производством кровельной и фасадной продукции. Как выяснили правоохранители, владельцами бизнеса являются украинский бизнесмен и его сын, еще до начала полномасштабной войны уехавший в страну-агрессор.

Младший бизнесмен также управляет двумя компаниями в Белгороде и Реутове. Под его руководством компании производят металлические конструкции. В частности, речь идет о поставках антидроновых сеток для нужд следственного комитета РФ.

Бизнесмен задержан. Его сын все еще скрывается в РФ.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Кроме того, на все его счета и имущество в Украине планируется наложить арест. Речь идет о 30 квартирах, 20 паркоместах и 29 автомобилях разных марок", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника в Николаеве. Злоумышленник был схвачен непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.