Дружині відомого музиканта діагностували рак: артист просить про допомогу

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Музикант розповів, що в його дружини Юлії діагностували рак молочної залози. Наразі родина розпочала складний курс таргетної хімієтерапії. Однак, каже Дмитро Муравицький, власних ресурсів на лікування недостатньо. Тому він просить прихильників про допомогу.

"На жаль, у мене не дуже гарні новини. У моєї дружині Юлії встановлено онкологічний діагноз. Ми вже розпочали хімію таргетної терапії, яка буде тривати протягом року. Але, на жаль, наших фінансових ресурсів не вистачає, тому звертаюся до вас з проханням допомогти. Будемо вдячні за допомогу", - каже артист.

Нагадаємо, раніше в Україні померла легендарна акторка. Багатьом глядачам вона відома за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша".