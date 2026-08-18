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18 августа 2026, 22:01

Массированный обстрел: враг ударил по теплоэлектростанции ДТЭК, станция прекратила работу

18 августа 2026, 22:01
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Фото: ДТЭК
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Российские войска 18 августа массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела станция прекратила производить электроэнергию, а ее оборудование получило существенные повреждения

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

"Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование", - сообщили в компании.

В ДТЭК не уточнили, о какой именно теплоэлектростанции идет речь.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения России в Украину теплоэлектростанции ДТЭК потерпели более 230 атак.

В ходе российской атаки 12 июня погиб работник предприятия Александр Косолапов.

Силы противовоздушной обороны сообщили , что обезвредили более 70 из 76 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину днем 18 августа.

Основным направлением удара была Киевская область.

Кроме того, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил , что в Днепровском районе Киева упали обломки российских беспилотников.

Также зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома по другому адресу в Днепровском районе. Возгорание не возникло.

Напомним, что враг не прекращает атаки на Киевскую область . Под ударами российских беспилотников очутилась гражданская инфраструктура региона.

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обстрел станция ТЭС ДТЭК
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