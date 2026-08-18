Цены на АЗС рухнули: на сколько подешевел бензин в Украине

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В Украине продолжают регулярно меняться цены на топливо. В частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, какие ценники на АЗС теперь

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 18 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 83,73 гривны за литр (-0,04 гривны);

бензин А-95 – 80,16 гривны за литр (-0,13 гривны);

бензин А-92 – 77,02 гривны за литр (-0,03 гривны);

дизтопливо – 92,08 гривны за литр (-0,11 гривны);

автогаз – 43,67 гривны за литр (-0,02 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.