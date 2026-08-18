21:35  18 августа
В Киеве женщина выбросила собаку с балкона: животное не выжило
20:24  18 августа
В Херсонской области будут судить 18-летнего парня за государственную измену и контракт с армией РФ
19:53  18 августа
"Рак", оказавшийся паразитом: львовские хирурги провели уникальную операцию и спасли женщине печень
UA | RU
UA | RU
18 августа 2026, 21:35

В Киеве женщина выбросила собаку с балкона: животное не выжило

18 августа 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел на проспекте Свободы. Мужчина нашел свою собаку метвой под окнами многоэтажки.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснилось, в квартире мужчины знакомые устроили застолье с алкоголем. 55-летняя гостья в пьяном состоянии схватила собаку четырехлетнего пинчера и выбросила ее с балкона четвертого этажа. В результате падения животное погибло.

Хозяин нашел своего любимца под окнами многоэтажки. Местная жительница, увидевшая его с мертвым животным, обратилась в полицию.

Виновницу взяли под стражу. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
жестокое обращение с животными полиция Киев
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Так не может работать демократическое государство": Михаил Федоров заговорил о выборах
18 августа 2026, 22:35
Угрозы гранатой в Ровенской области: суд отправил злоумышленника в СИЗО
18 августа 2026, 22:25
Массированный обстрел: враг ударил по теплоэлектростанции ДТЭК, станция прекратила работу
18 августа 2026, 22:01
В Ровенской области провели ярмарку в поддержку ВСУ
18 августа 2026, 21:55
В Харькове полицейские разоблачили мужчину в серии краж кондиционеров
18 августа 2026, 21:50
Шесть лет тюрьмы за смерть женщины: в Кировоградской области пьяный водитель без прав сбил человека и скрылся
18 августа 2026, 21:12
Возле Запорожской АЭС дрон атаковал автобусную остановку: есть погибший и раненые
18 августа 2026, 20:55
В Херсонской области будут судить 18-летнего парня за государственную измену и контракт с армией РФ
18 августа 2026, 20:24
"Рак", оказавшийся паразитом: львовские хирурги провели уникальную операцию и спасли женщине печень
18 августа 2026, 19:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »