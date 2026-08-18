В Киеве женщина выбросила собаку с балкона: животное не выжило
Инцидент произошел на проспекте Свободы. Мужчина нашел свою собаку метвой под окнами многоэтажки.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Как выяснилось, в квартире мужчины знакомые устроили застолье с алкоголем. 55-летняя гостья в пьяном состоянии схватила собаку четырехлетнего пинчера и выбросила ее с балкона четвертого этажа. В результате падения животное погибло.
Хозяин нашел своего любимца под окнами многоэтажки. Местная жительница, увидевшая его с мертвым животным, обратилась в полицию.
Виновницу взяли под стражу. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.
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