"Рак", оказавшийся паразитом: львовские хирурги провели уникальную операцию и спасли женщине печень

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Львовские хирурги удалили у 44-летней жительницы Львовщины редкое паразитарное образование печени, которое по своим признакам напоминало злокачественную опухоль. Во время операции врачам удалось сохранить гораздо больше здоровой ткани органа, чем планировали

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова, передает RegioNew .

Женщина из поселка Борыня около двух лет назад начала ощущать тяжесть, дискомфорт и спазмы под правым ребром. Впоследствии симптомы усилились, а спазмы участились.

В ходе ультразвукового исследования местные медики обнаружили увеличенную печень и новообразование, требующее дополнительного обследования. Впоследствии женщина попала на консультацию к львовским хирургам.

Компьютерная томография показала признаки паразитарного поражения, однако врачи не могли окончательно исключить онкологическое заболевание. Окончательный диагноз удалось установить после гистологического исследования – у пациентки был обнаружен альвеококкоз печени.

Альвеококкоз — редкое паразитарное заболевание, при котором образование ведет подобно злокачественной опухоли: разрастается, разрушает ткани печени и может прорастать в соседние органы.

Основными носителями паразита являются дикие хищные животные, в том числе лисы и волки. Человек может заразиться фекально-оральным путем, в частности, через контакт с почвой, употребление немытых ягод и грибов или сырой воды из открытых водоемов.

По словам медиков, единственным шансом на полное лечение альвеококкоза является хирургическое удаление пораженной части печени.

Первоначально врачи планировали удалить около 55% печени. Однако во время операции хирургам удалось сохранить гораздо больше здоровой ткани — фактически удалили всего 18% органа.

Операция была технически сложна, но завершилась успешно. Уже на десятые сутки после вмешательства пациентку выписали домой.

Врачи призывают соблюдать правила гигиены: мыть руки, не есть лесные ягоды без предварительного мытья, не употреблять сырую воду из открытых источников и регулярно проводить дегельминтизацию домашних животных.

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