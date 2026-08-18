Угрозы гранатой в Ровенской области: суд отправил злоумышленника в СИЗО

Фото: полиция Ровенской области

В Квасилове в Ровенской области 33-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозах прохожим гранатой, взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews .

18 августа следователь судья Ровенского городского суда удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Размер залога определили в 266240 гривен. Пока подозреваемый ее не внес, поэтому будет находиться в следственном изоляторе.

Следователь сообщил 33-летнему мужчине о подозрении. За инкриминируемое правонарушение ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Квасилове Ровенского района полицейские задержали 33-летнего мужчину, который на улице угрожал прохожим предметом, похожим на гранату. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.