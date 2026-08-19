"Було страшно": модель Вікторія Маремуха показала, що її врятувало від ДТП

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Українська модель Вікторія Маремуха ледь не потрапила в аварію. Вона показала, в яку саме ситуацію потрапила

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Модель розповіла, що поверталась з батьком додому. Прямо на її очах сталась ДТП. На фото моделі можна побачити мокру трасу та два пошкоджені авто. За словами Вікторії, це сталося буквально за хвилину до того, як вона доїхала до цієї ділянки. Вона зізналась, що було страшно.

Разом із батьком вона побігла до учасників ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. Вікторія нагадагала прихильникам про правила безпеки на дорозі, і необхідність бути уважними - особливо, коли дощить.

Довідка. Вікторія Маремуха — українська модель, блогерка, акторка та телеведуча. Фіналістка другого сезону "Супермодель по-українськи". Вона брала участь у шоу "Інстапопелюшка". Згодом вона одержала там перемогу, після чого стала ведучою на шоу "Ранок з Україною".