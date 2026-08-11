Три тонны погибшей рыбы: в Киевской области произошло экологическое ЧП, водоемы закрыли для посетителей
Борщаговской общине Киевской области ограничили доступ посетителей к водоемам, где зафиксировали загрязнение и массовую гибель рыбы
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .
"Фиксируем экологическую чрезвычайную ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоемов области. Сегодня - еще в двух. По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы", - отметил Ткаченко.
По его словам, на местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения. В настоящее время эксперты устанавливают причины происшествия.
"Одна из вероятных версий - утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации", - отметил глава КОДА.
Кроме того, он подчеркнул, что на время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Держу ситуацию на контроле", - добавил Ткаченко.
Позже Ткаченко добавил, что комиссии Госэкоинспекции и Госпродслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Также организован сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.
"Установлено, что при ликвидации порыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая впадает в водоемы Борщаговской общины.
Соответствующие работы документировала полиция. В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован", - сообщил Ткаченко.
Он добавил, что на местах организован подвоз питьевой воды. Из-за риска дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению вопроса также будет рассмотрен на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА.
Окончательная причина гибели рыбы будет установлена после получения результатов лабораторных исследований.
Напомним, что в Летичеве в Хмельницкой области из-за жары зафиксировали массовый мор рыбы в реке Волк.