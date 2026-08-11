Три тонны погибшей рыбы: в Киевской области произошло экологическое ЧП, водоемы закрыли для посетителей

Фото: Борщаговский сельский Совет

Борщаговской общине Киевской области ограничили доступ посетителей к водоемам, где зафиксировали загрязнение и массовую гибель рыбы

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

"Фиксируем экологическую чрезвычайную ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоемов области. Сегодня - еще в двух. По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы", - отметил Ткаченко.

По его словам, на местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения. В настоящее время эксперты устанавливают причины происшествия.

"Одна из вероятных версий - утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации", - отметил глава КОДА.

Кроме того, он подчеркнул, что на время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Держу ситуацию на контроле", - добавил Ткаченко.

Позже Ткаченко добавил, что комиссии Госэкоинспекции и Госпродслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Также организован сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.

"Установлено, что при ликвидации порыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая впадает в водоемы Борщаговской общины. Соответствующие работы документировала полиция. В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован", - сообщил Ткаченко.

Он добавил, что на местах организован подвоз питьевой воды. Из-за риска дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению вопроса также будет рассмотрен на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА.

Окончательная причина гибели рыбы будет установлена после получения результатов лабораторных исследований.

Напомним, что в Летичеве в Хмельницкой области из-за жары зафиксировали массовый мор рыбы в реке Волк.