Оккупанты массированно ударили по Херсонщине из авиации и дронов: ранены девять человек

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В течение 11 августа российская армия атаковала Херсонщину с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разного типа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии девять гражданских получили ранения.

Два человека в Чайкино и пять в Херсоне получили травмы из-за применения врагом БпЛА.

Также в Киселевке от последствий российского авиаудара, произошедшего около 15:40, пострадали два местных жителя.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, корпус больницы, дом культуры, магазин, маршрутный автобус, служебный и легковой автотранспорт.

Напомним, что российские войска 11 августа атаковали Днепропетровскую область. По данным полиции, в результате обстрелов и ударов беспилотниками погибли четыре человека, еще восемь получили ранения, среди них — трое детей.