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11 августа 2026, 00:35

Ведущий Юрий Горбунов рассказал, кто в их семье с Осадчей зарабатывает больше

11 августа 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Юрий Горбунов и Екатерина Осадча, кроме телевизионных проектов, нередко могут работать на корпоративах. Ведущий шутит, что если приглашать их вдвоем – можно получить скидку

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущего, они с женой не считают, кто сколько зарабатывает. Однако, по его мнению, больший заработок должен иметь мужчина.

"Мы никогда не считали, кто больше, а кто меньше зарабатывает. Но, наверное, в семье всегда мужчина должен как-то больше чего-то делать, зарабатывать, за что-то отвечать. Наша семья традиционна в этом плане", – говорит ведущий.

Напомним, что ведущая Екатерина Осадчая в браке с ведущим Юрием Горбуновым в 2017 году родился сын Иван, а в 2021 году - сын Даниил. Ранее они рассказывали, что познакомились и влюбились во время съемок шоу "Голос Страны".

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