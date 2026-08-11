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Сдавал позиции ПВО и аэродромы: в Кропивницком разоблачили агента российских спецслужб
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11 августа 2026, 22:16

Сдавал позиции ПВО и аэродромы: в Кропивницком разоблачили агента российских спецслужб

11 августа 2026, 22:16
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему жителю Кропивницкого, которого подозревают в государственной измене, совершенном в условиях военного положения

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителем спецслужб государства-агрессора и собирал для него разведывательную информацию.

Следователи установили, что в апреле-июне 2026 через мессенджер Telegram он систематически передавал врагу сведения о местах дислокации подразделений Сил обороны Украины, позиции противовоздушной обороны, военный аэродром, объекты критической инфраструктуры и другие стратегически важные объекты на территории Кировоградской области.

По версии следствия, подозреваемый неоднократно посылал координаты, фотографии и видеозаписи военных и критически важных объектов. В частности, он передавал информацию о расположении позиций ПВО, военных объектах, объектах энергетической инфраструктуры, других стратегически важных объектах, их состоянии и особенностях функционирования.

Кроме того, следствие считает, что мужчина передавал представителю государства-агрессора и другую информацию, которая могла быть использована в ущерб обороноспособности и безопасности Украины.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Напомним, что суд признал 36-летнего жителя Лимана виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина передавал представителям оккупационных властей данные о местах дислокации украинских военных.

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