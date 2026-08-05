Фото: Нацполиция

В Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из поселков Красноторка и Беленькое и наиболее опасных районов Краматорска

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews .

"Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорской общины", — отметил Филашкин.

По его словам, речь идет о 525 детях из 424 семей.

В Красноторке эвакуации подлежат 59 детей из 46 семей, в Беленьком — 140 детей из 104 семей, в Краматорске — 326 детей из 274 семей.

Из Краматорска в принудительном порядке будут эвакуированы дети, проживающие по адресам:

бульвар Краматорский;

улицы: 9-го Января, 9-го Мая, Аэродромная, Алины Остафийчук, Аллы Горской, Альпийская, Антина Головатого, Бердянская, Беленковская, Белоцерковская, Боровая, Велесова, Сентябрьская, Вернадского, Вышгородская, Воинов-освободителей, Гайдамацкая, Ореховая, Дачная, Депутатская, Дикое Поле, Днестровская, Добрая, Житомирская, Запорожская, Запорожской Сечи, Ивана Пархоменко, Ивана Пулюя, Ивана Сирка, Ивана Сулимы, Каневская, Карнаухова, Керченская, Кишиневская, Коперника, Короткая, Красногоровская, Кременчугская, Кристальная, Кубанской Украины, Леонида Быкова, Леонида Кравчука, Максима Зализняка, Марии Башкирцевой, Марка Вовчка, Мелитопольская, Механизаторская, Николая Мозгового, Миргородская, Михаила Силаева, Морской пехоты, Натальи Полтавки, Нестерова, Новоукраинская, Александра Птицы, Александрийская, Олексы Довбуша, Алексея Ситенко, Елены Пчилки, Атаманская, Павла Чубинского, Панаса Мирного, Партизанская, Патриотическая, Петриковская, Променистая, Просвети, Русланы Писанки, Августовская, Седова, Симона Петлюры, Скадовская, Скифская, Словацкая, Соколина, Солнечная, Софиевская, Танкистов, Тбилисская, Устима Кармелюка, Федора Руденко, Фиолетовая, Фруктовая, Хвойная, Хортицкая, Часоварская, Черкасская, Черниговская, Чернобаевская, Черноморская, Чумацкая, Шахтерская, Якова Пидопригоры;

улица Дружбы — дом № 70;

улица Парковая — дома № 54, 56, 58, 60, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107;

переулки: Водный, Дубовика, Лиманский, Машиностроительный, Полесский, Торский;

проспект Независимости — дома № 54, 56, 58, 61, 65, 67.

Детей будут эвакуировать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями.

Напомним, что в июле Кабинет Министров поддержал постановление, определяющее порядок эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.