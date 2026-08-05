Как в Украине будет дорожать хлеб: к каким ценам готовиться уже в августе

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В Украине за год дорожает хлеб. Эксперты объясняют, что падения стоимости ждать не стоит

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина пояснила, что цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта с начала года выросли на 8,3% - до 65,56 гривны за килограмм. На 14,2% подорожал пшеничный хлеб из муки первого сорта – до 55,73 гривны за килограмм.

При этом ржаной хлеб подорожал на 10,6% – до 56,68 гривны за килограмм. Эксперт отметила, что несмотря на поступление на рынок зерна нового урожая, ожидать автоматического подешевления хлеба не стоит. Она пояснила, что только около 20-25% в цене хлебобулочных изделий составляет стоимость зерна.

"Основное влияние на конечную цену имеют затраты на переработку, электроэнергию, природный газ, логистику, упаковочные материалы, оплату труда и торговые наценки. Именно поэтому даже при стабилизации цен на зерно хлеб, как правило, продолжает дорожать, хотя темпы роста его стоимости могут постепенно замедляться", - говорит специалист.

Как может подорожать хлеб уже в августе :

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожает еще на 2-3% и будет стоить 66-67 гривен за килограмм;

цена хлеба пшеничной из муки первого сорта может вырасти на 3 – 5% и достичь 57 гривен за килограмм;

ржаной хлеб, вероятно, подорожает на 2-3% - до 57-58 гривен за килограмм;

батон может вырасти в цене на 2-3% - до 34,5 гривны за 500 граммов.

Напомним, в Украине также дорожает мед. При этом аналитики говорят о том, что падения цен ждать не стоит.