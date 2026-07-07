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07 июля 2026, 00:35

"Район полностью в дыму": дом Елены Кравец пострадал в результате обстрела Киева

07 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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В ночь на 6 июля россияне атаковали Украину ракетами, а основной "целью" врага стал Киев. Пострадал дом, в котором с семьей живет актриса Елена Кравец

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Дочь актрисы Мария рассказала, что в доме ее родителей вылетели окна. Также девушка рассказала, что был прилет недалеко от дома ее подруги.

"Наш район полностью в дыму. Взрывы над головой, от которых весь дом вздрагивает. 5 часов тревоги в страхе и вовсе без сна", - написала Мария.

Сама Елена Кравец позже показала, как после обстрела Киева смотрится ее квартира. Взрывной волной полностью вырвало окна. Однако, по словам актрисы, произошло чудо, потому что стекло почти не рассыпалось. К счастью, все члены семьи живы и невредимы.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал показала, как выглядит школа ее сына после атаки россиян. Помещение полностью уничтожено.

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