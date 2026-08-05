Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Вооруженных сил Украины взяли в плен двух военнослужащих Вооруженных сил РФ, получивших приказ сфотографироваться с российским триколором у стелы в Алексеево-Дружковке Донецкой области

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Вооруженных сил Украины взяли в плен двух военнослужащих Вооруженных сил РФ, получивших приказ сфотографироваться с российским триколором у стелы в Алексеево-Дружковке Донецкой области

Фото: скриншот с видео

Об этом говорится в сообщении бригады в фейсбуке, передает RegioNews .

"Украинская земля - не место для русских сказок! Разрушаем очередную ИПСО противника", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что российские командиры отправили этих двух воинов просочиться в Алексеево-Дружковку (Константиновское направление). Цель – классическая ИПСО: помахать рукой на фоне стелы, чтобы объявить об очередном "взятии" населенного пункта.

"Однако уже через несколько часов эти "звезды экрана" были взяты в плен разведчиками 36 отдельной бригады морской пехоты. Продолжаем держать оборону и портить россиянам все их победные киносценарии. Слава морской пехоте Украины!", - отметили в бригаде.

Напомним, ранее военные пограничной бригады "Форпост" успешно провели уникальную операцию, взяв в плен четырех военнослужащих ВС РФ с помощью беспилотника Matrice 4T.