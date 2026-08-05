Правительство завершило аудит планов устойчивости: где зафиксировали наибольшие риски и угрозы

Фото: Сергей Корецкий

Защита энергетических объектов, развертывание резервных источников теплоснабжения и обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры остаются ключевыми приоритетами подготовки общин к отопительному сезону

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

"Правительство завершило аудит выполнения планов устойчивости. Мы получили полную картину по каждому направлению: что уже выполнено, какие работы продолжаются, где существуют критические отставания и какие решения необходимо принимать немедленно. Подробный доклад представил сегодня на заседании СНБО", - сообщил он.

По его словам, уже проанализированы объемы финансирования, потребности, состояние реализации мероприятий в каждом регионе и определены приоритетные направления, требующие безотлагательного усиления.

Глава правительства подчеркнул, что также была проанализирована ситуация с подготовкой Киева, где масштаб рисков и угроз наибольший.

Премьер-министр подчеркнул, что приоритетами для всех общин остаются защита энергетических объектов и элементов, развертывание резервных источников теплоснабжения и обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.

"Результат должен быть один – полная готовность общин к прохождению зимы в условиях российских террористических атак и безусловное выполнение каждого пункта утвержденных планов", - резюмировал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что руководители городов и общин будут нести персональную ответственность за выполнение планов устойчивости и подготовку к зимнему периоду.