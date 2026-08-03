В Херсонской области оккупанты уничтожили 300-летний деревянный храм без гвоздей

Фото: Александр Алчиев

Российские оккупанты уничтожили в Бериславе на Херсонщине Свято-Введенскую церковь — уникальный памятник украинской сакральной архитектуры XVIII века, построенный без всякого металлического гвоздя почти 300 лет назад

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По факту разрушения храма прокуратура начала расследование как военное преступление.

По данным следствия, 1 августа 2026 около 18:00 российские военные атаковали город Берислав тремя беспилотниками с зажигательной смесью. В результате ударов возник пожар, полностью уничтоживший здание Свято-Введенской церкви.

Храм был памятником архитектуры национального значения и одним из древнейших деревянных храмов юга Украины.

"Храм является уникальным памятником украинской сакральной архитектуры XVIII века. Его построили в 1725 году из дуба без использования металлических гвоздей", - отметили в прокуратуре.

Историки считают церковь уникальным образцом традиционного украинского культового строительства. В 1782 году казаки переправили ее по Днепру из Переволочанской крепости на Полтавщине в Берислав.

"Свято-Введенская церковь была одним из древнейших деревянных храмов юга Украины и образцом традиционного украинского культового строительства. Она пережила столетие исторических испытаний и сохранилась до наших дней, однако была уничтожена в результате российской атаки", — отметили правоохранители.

Бериславская окружная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры и следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия для документирования военного преступления и установления всех обстоятельств атаки.

Напомним, что на протяжении 3 августа 2026 года российская армия совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии и дронов разных типов.