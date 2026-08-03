Смертельное ДТП в Полтавской области: мотоцикл вылетел на поле
Авария произошла в деревне Зеленый Угол Миргородского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, 28-летний водитель мотоцикла Musstang выехал за пределы проезжей части и уехал в поле. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.
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