Смертельное ДТП в Полтавской области: мотоцикл вылетел на поле

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 28-летний водитель мотоцикла Musstang выехал за пределы проезжей части и уехал в поле. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.