Украина не готова к быстрому возобновлению энергетики в случае серьезных атак

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Директор Центра исследования энергетики убежден, что Украина не готова к возможным сильным атакам РФ по энергетике. Речь идет о подготовке к зиме

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

"Мы вообще не готовы к быстрому восстановлению в случае серьезных атак на энергетику зимой, поскольку партнеры продолжают неторопливо заниматься поставкой оборудования – средства были выделены в марте, а в июне только объявили тендеры, реализация которых займет год", – считает Александр Харченко.

Директор Центра исследования энергетики добавил, что при таких темпах значительная часть требуемого оборудования не будет поставлена до начала отопительного сезона. По его мнению, это может осложнить подготовку к возможным массированным атакам.

Напомним, правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Теперь можно будет покупать электроэнергию по фиксированной цене: в частности, на квартал, полгода или год вперед.