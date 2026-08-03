Украина не готова к быстрому возобновлению энергетики в случае серьезных атак
Директор Центра исследования энергетики убежден, что Украина не готова к возможным сильным атакам РФ по энергетике. Речь идет о подготовке к зиме
Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.
"Мы вообще не готовы к быстрому восстановлению в случае серьезных атак на энергетику зимой, поскольку партнеры продолжают неторопливо заниматься поставкой оборудования – средства были выделены в марте, а в июне только объявили тендеры, реализация которых займет год", – считает Александр Харченко.
Директор Центра исследования энергетики добавил, что при таких темпах значительная часть требуемого оборудования не будет поставлена до начала отопительного сезона. По его мнению, это может осложнить подготовку к возможным массированным атакам.
Напомним, правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Теперь можно будет покупать электроэнергию по фиксированной цене: в частности, на квартал, полгода или год вперед.