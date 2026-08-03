В Киеве мотоцикл влетел в иномарку: погиб человек

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Женщина была за рулем KIA Soul. Она ехала третьей полосой улицы Васильковской в направлении Коломыйского переулка. Однако при повороте на улицу Сумскую она не предпочла в движении мотоцикл, который ехал по встречной полосе.

В результате столкновения 26-летний водитель мотоцикла Geon Dakar погиб на месте. Его 24-летняя пассажирка пострадала и была госпитализирована.

Выяснилось, что женщина за рулем иномарки была в нетрезвом состоянии. В настоящее время правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.