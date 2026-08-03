Хотел избавиться от судьи и забрать имущество: в Одессе разоблачили и задержали заказчика убийства

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одессе разоблачили мужчину, который, по данным следствия, заказал убийство судьи одного из районных судов города, чтобы завладеть его имуществом и деньгами

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Мужчину задержали при передаче дежурной части средств на подготовку преступления.

Следствие установило, что подозреваемый разработал подробный план убийства, подыскал исполнителя и предложил ему 40 тысяч долларов США.

Из этой суммы 10 тысяч долларов должны стать авансом после начала реализации плана, остальные обещали выплатить после подтверждения убийства. Также организатор согласился оплатить покупку оружия и боеприпасов.

Во время встреч с "исполнителем", который действовал под контролем правоохранителей, мужчина обсуждал способ нападения, сумму вознаграждения, меры конспирации и должен был передать информацию о месте жительства судьи, маршрутах его передвижения и автомобилях.

Правоохранители задокументировали переговоры, передачу средств на приобретение оружия и другие действия по подготовке преступления. После передачи 1000 долларов США на покупку оружия мужчина был задержан.

Ему инкриминируют неоконченное покушение на организацию умышленного убийства, совершенного по заказу и по корыстным мотивам.

Напомним, ранее президент Украины сообщал о попытке покушения на командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского. По словам президента, продолжаются необходимые процессуальные действия.

Впоследствии в СМИ появились новые детали о попытке покушения на командира "Хартии". Отмечается, что российские кураторы выдавали себя по СБУ.