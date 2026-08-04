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04 серпня 2026, 01:35

Українська акторка шокувала, скільки насправді заробляють в театрі

04 серпня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Українська акторка Юлія Буйновська розповіла, що театральна зарплата насправді не така висока, яка багато хто думає. За її словами, вона дуже сумує по сцені, проте не може присвятити себе повністю цьому

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами зірки "Будиночка на щастя", коли вона вступала до університету, її зовсім не цікавило кіно. Юлія Буйновська розповіла, що вона мріяла саме про театр. Проте тепер не може присвятити цьому все життя. Причина у маленькій зарплаті там.

"Якби гроші не мали значення або їх було дуже багато, я б пішла працювати в театр. Я надзвичайно за ним сумую. Але я вже звикла до певного рівня життя, і театральної зарплати мені просто не вистачило б. Окрім акторства, я постійно вкладаю кошти у власний розвиток та розвиток свого блогу", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) зізналась, що її основний заробіток - це музика. Вона розповіла, як витрачає гроші під час війни.

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