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03 августа 2026, 23:35

Дефицит кадров в Украине: офисных работников слишком много - кто может остаться без работы

03 августа 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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78% работодателей говорят, что испытывают нехватку персонала. При этом 68% из них ожидают ухудшения ситуации в течение следующего года.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина рассказала, что дефицит в Украине особенно ощущается среди рабочих профессий. 73% кадровой потребности бизнеса приходится на физический труд – прежде всего строителей, водителей, производственников, поваров, кассиров и других рабочих специалистов. Почти треть этих вакансий остается открытой более трех месяцев.

При этом в офисном сегменте ситуация обратная. По словам эксперта, там конкуренция между кандидатами слишком высока.

"Например, в июне 2026 года количество отзывов на вакансии операторов чатов возросло на 247% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, менеджеров интернет-магазинов – на 155%, сборщиков – на 109%, менеджеров гостинично-ресторанной сферы – на 94%, SMM-менеджеров – на 67%", - говорит специалист.

Это значит, что в Украине не просто дефицит кадров, а нехватка рабочих рук. Ситуация усугубляется из-за несбалансированного распределения специалистов.

"Данные свидетельствуют о том, что основной вызов рынка труда сегодня заключается не в общей нехватке кандидатов, а в структурном дисбалансе: наибольший спрос бизнеса сосредоточен именно в рабочих и технических профессиях, тогда как в отдельных офисных специальностях конкуренция между кандидатами остается значительно выше", - подытожила экспертка.

Напомним, ранее журналисты проверили, как риэлторы и арендодатели сдают жилье для военных. Оказалось, что зарабатывают на этом немало, а часто вообще отказываются.

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