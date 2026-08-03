Бензин в Украине стремительно дорожает: какие сейчас цены на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке регулярно происходят изменения с ценниками АЗС. 3 августа цены на топливо продолжили подниматься
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 3 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (+0,01 гривны);
- бензин А-95 – 81,25 гривны за литр (+0,06 гривны);
- бензин А-92 – 77,81 гривны за литр (+0,06 гривны);
- дизтопливо – 92,59 гривны за литр (+0,60 гривны);
- автогаз – 43,62 гривны за литр (+0,10 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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