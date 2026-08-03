Страшная трагедия в Одесской области: мать насмерть переехала собственного годовалого сына
В Одесском районе в одном из сел Беляевской общины женщина выезжала со двора дома и наехала на своего 1-летнего ребенка
Об этом сообщили в ГУНП Одесщины, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 38-летняя водитель автомобиля "Mercedes Vito", выезжая с территории домовладения, не заметила своего выбежавшего из двора годовалого сына и совершила наезд на него.
От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте.
Решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР.
Напомним, что в Кореччине Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой мотоциклист. Смертельная авария произошла ночью 3 августа около 01:00 в селе Устье на улице Шевченко.
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