Страшная трагедия в Одесской области: мать насмерть переехала собственного годовалого сына

Фото: полиция Одесской области

В Одесском районе в одном из сел Беляевской общины женщина выезжала со двора дома и наехала на своего 1-летнего ребенка

Об этом сообщили в ГУНП Одесщины, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 38-летняя водитель автомобиля "Mercedes Vito", выезжая с территории домовладения, не заметила своего выбежавшего из двора годовалого сына и совершила наезд на него.

От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР.

Напомним, что в Кореччине Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой мотоциклист. Смертельная авария произошла ночью 3 августа около 01:00 в селе Устье на улице Шевченко.