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01 августа 2026, 00:35

"Будем заводить уголовные дела": мошенники воруют заработки известного украинского певца

01 августа 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинский певец Илья Парфенюк рассказал о проблеме, которая больше года влияет на его заработки. Артист поэтому обратился к правоохранителям

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Илья Парфенюк рассказал, что неизвестные используют мошенническую схему на стриминговых платформах. В результате он теряет доход от своих песен.

"Много трафика идет на Индию, Бангладеш, Бразилию и так далее, чтобы я попал в теневой бань и мои подписчики не видели моего контента. Как-то доказать это трудно. Работаю сейчас с киберполицией. Будем заводить уголовные дела и, может, даже артисты будут ходить на допросы. Не знаю", - объяснил певец.

Он рассказал, что именно первые дни релиза влияют на успех песни и авторские выплаты. Из-за действий злоумышленников, говорит Парфенюк, уже пострадали несколько премьер.

"Это уже год. За это время мне "положили" три или четыре релиза благодаря этой схеме. То есть они набирают просмотры, но я не заработал на них. Потому что первые несколько дней очень важны, когда ты возглавляешь чарты", - говорит певец.

Напомним, ранее популярный украинский певец стал "целью" аферистов. Мошенники используют ШИ-фото артиста, чтобы обманывать людей в сети.

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