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31 июля 2026, 22:35

В Харькове разоблачили лаборанта университета, готовившего взрывы в городе

31 июля 2026, 22:35
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Фото: СБУ
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В Харькове разоблачили агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в центре города. Его поймали "на горячем"

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, россияне завербовали лаборанта одного из харьковских университетов. Они обнаружили его в Telegram-каналах, где он публиковал антиукраинские комментарии. Куратор дал ему задачу: сделать сразу три самодельных взрывных устройства (СИН) с дистанционным управлением. Затем он должен был заложить их в тайники для последующей передачи исполнителям запланированных терактов возле админпостроек в центре Харькова.

Предатель сделал самодельные бомбы, а затем оборудовал мобильными телефонами для удаленной активации. Для конспирации он хранил взрывчатку в квартире соседей, которые на время отпуска оставили ключи. Взрывчатки агент РФ замаскировал под спортивный инвентарь.

Правоохранители задержали его, когда он обустраивал третий тайник во дворе жилмассива. Теперь предателю грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове задержали российскую агентку , которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалист готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.

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