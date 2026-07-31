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31 июля 2026, 23:35

На Хмельнитчине водитель сбил двоих детей и скрылся

31 июля 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Хмельницкой области судили водителя, сбившего двух несовершеннолетних. После ДТП он уехал

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Авария произошла в ноябре прошлого года. Водитель Volkswagen Passat не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не остановился, чтобы пропустить пешеходов. В результате он сбил двух ребят 2009 и 2010 года рождения.

Сам водитель на момент ДТП был в пьяном состоянии и не имел прав на управление автомобилем. Подростков с травмами он оставил без помощи и уехал с места аварии.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.

Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом" . Погибла пассажирка, водитель в больнице.

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