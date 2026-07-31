Дизпальное двигается до 100: какие цены на бензин на украинских АЗС
В Украине регулярно меняются цены на горючее из-за обострения ситуации на Востоке. В настоящее время горючее постепенно растет в цене
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 31 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,27 гривны за литр (+0,02 гривны);
- бензин А-95 – 81,19 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 77,75 гривны за литр (+0,05 гривны);
- дизтопливо – 91,99 гривны за литр (+1,33 гривны);
- автогаз – 43,52 гривны за литр (+0,20 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
На Хмельнитчине водитель сбил двоих детей и скрылся
31 июля 2026, 23:35В Черниговской области медсестра продала влияние на ВЛК за 1,5 тысячи гривен
31 июля 2026, 22:40В Харькове разоблачили лаборанта университета, готовившего взрывы в городе
31 июля 2026, 22:35Просил тысячи долларов за "мягкое подозрение": НАБУ разоблачило прокурора
31 июля 2026, 22:15Зеленский обновил состав СНБО: кто в списке
31 июля 2026, 21:50Покушение на командира "Хартии": Оболенский объяснил, почему враг атаковал его
31 июля 2026, 20:56В Киеве митингующие прошли шествием, требуя возвращения Федорова на пост министра
31 июля 2026, 20:45Миллиарды, имения и безнаказанность: история "успеха" украинских элит
31 июля 2026, 19:40В Чернигове мошенник обещал родственникам пленника ускорить его возвращение: выманил у семьи 5 тысяч долларов
31 июля 2026, 19:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине