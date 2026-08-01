Ведущая Леся Никитюк призналась, что помогает ей справиться с истощением

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Ведущая Леся Никитюк рассказала, как она борется с истощением. По ее словам, летом у нее очень много съемок

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Леся Никитюк, "включение" в образ и повторение эмоциональных сценах в нескольких дублях во время съемок фильмов не менее утомительно, чем физический труд. Однако у нее есть то, что помогает ей успокоиться.

"Для меня главный лайфхак в восстановлении во время съемок - просмотр фотографий сына на съемочных паузах. А еще общение с коллегами и обсуждение прикольных историй. Эти моменты придают мне энергию. Конечно, бывает так, что после ночи обстрела нет сил. Но когда я выхожу на съемочную площадку и работаю, моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляется", – говорит ведущая.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, на что тратит деньги. Оказалось, есть вещи, на которые она вообще не хочет тратить большие суммы.