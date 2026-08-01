Співак Володимир Дантес розпочав несподіванний бізнес
Український співак Володимир Дантес розпочав новий несподіваний проєкт. Він розповів, із чим пов'язаний його новий бізнес
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
Виявилось, Володимир Дантес вирішив зайнятись бізнесом у сфері кіно. Зараз його команда вже знімає перший повнометражний фільм.
"Ми знімаємо кіно не про ідеальних людей, а про самих себе. Це історія про кожного з нас із команди. Ми помиляємося, відкладаємо важливі розмови й через це проходимо власний досвід дорослішання. Ми — молоді автори й продюсери, з якими працюють великі професіонали, за що ми щиро вдячні. До речі, ми дуже раді, що дійшли до фіналу проєкту "Тисячовесна", адже цей грант дає можливість і новачкам, і профі показати свої можливості", - розповів артист.
Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповідав, на що він витратив свій грошовий приз із "Фабрики зірок". За його словами, це були імпульсивні покупки.