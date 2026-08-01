Співак Володимир Дантес розпочав несподіванний бізнес

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Виявилось, Володимир Дантес вирішив зайнятись бізнесом у сфері кіно. Зараз його команда вже знімає перший повнометражний фільм.

"Ми знімаємо кіно не про ідеальних людей, а про самих себе. Це історія про кожного з нас із команди. Ми помиляємося, відкладаємо важливі розмови й через це проходимо власний досвід дорослішання. Ми — молоді автори й продюсери, з якими працюють великі професіонали, за що ми щиро вдячні. До речі, ми дуже раді, що дійшли до фіналу проєкту "Тисячовесна", адже цей грант дає можливість і новачкам, і профі показати свої можливості", - розповів артист.