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31 июля 2026, 22:40

В Черниговской области медсестра продала влияние на ВЛК за 1,5 тысячи гривен

31 июля 2026, 22:40
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области судили медсестру. Оказалось, она обещала мужчине повлиять на ВЛК за взятку

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Медсестра уже знала о том, что у мужчины есть неврологическое заболевание. Она пообещала ему повлиять на решение главы военно-врачебной комиссии. Впоследствии она сообщила, что мужчина может быть признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных заведениях, логистике и других тыловых должностях. Для этого он должен был получить направление на прохождение ВЛК.

Как выяснили правоохранители, медсестра взяла у мужчины за "услуги" 1,5 тысяч гривен. На следующий день она зашла вместе с ним в кабинет председателя ВЛК и положила в карман ее медицинского халата 500 гривен. Глава комиссии согласилась принять решение в пользу мужчины.

На суде медсестра полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.

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