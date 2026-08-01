Ведуча Леся Нікітюк зізналась, що допомагає їй впоратись із виснаженням

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Ведуча Леся Нікітюк розповіла, як вона бореться із виснаженням. За її словами, влітку в неї дуже багато зйомок

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Леся Нікітюк, "включення" в образ та повторення емоційних сценах в кількох дублях під час зйомок фільмів не менш виснажливо за фізичну працю. Проте у неї є те, що допомагає їй заспокоїтись.

"Для мене головний лайфхак у відновленні під час зйомок - перегляд фотографій сина на знімальних паузах. А ще спілкування з колегами й обговорення прикольних історій. Ці моменти надають мені енергію. Звісно, буває так, що після ночі обстрілу геть немає сил. Та коли я виходжу на знімальний майданчик і працюю, моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя та існування, зміцнюється", - говорить ведуча.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, на що витрачає гроші. Виявилось, є речі, на які вона взагалі не хоче витрачати великі суми.