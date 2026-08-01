"Будемо заводити кримінальні справи": шахраї крадуть заробітки відомого українського співака

Фото з відкритих джерел

Український співак Ілля Парфенюк розповів про проблему, яка понад рік впливає на його заробітки. Артист через це звернувся до правоохоронців

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Ілля Парфенюк розповів, що невідомі особи використовують шахрайську схему на стрімінгових платформах. В результаті він втрачає дохід від своїх пісень.

"Багато трафіку йде на Індію, Бангладеш, Бразилію й так далі, аби я потрапив до тіньового бану й мої підписники не бачили мого контенту. Якось довести це важко. Працюю зараз з кіберполіцією. Будемо заводити кримінальні справи й, може, навіть артисти ходитимуть на допити. Не знаю", - пояснив співак.

Він розповів, що саме перші дні релізу впливають на подальний успіх пісні та авторські виплати. Через дії зловмисників, каже Парфенюк, уже постраждали його кілька прем'єр.

"Це вже рік. За цей час мені "поклали" три чи чотири релізи завдяки цій схемі. Тобто вони набирають переглядів, але я не заробив на них. Бо саме перші кілька днів дуже важливі, коли ти очолюєш чарти", - говорить співак.

Нагадаємо, раніше популярного українського співака стали "ціллю" аферистів. Шахраї використовують ШІ-фото артиста, щоб обманювати людей в мережі.