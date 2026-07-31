Співачка Наталка Карпа показала, як ховалась від вибухів із дитиною у Львові

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У ніч на 30 липня росіяни обстріляли Україну, а зокрема - завдали удар по Львову. Співачка Наталка Карпа в цю ніч ховалась в укритті з маленькою донькою

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, вона прокинулась з 10 хвилин до вибухів. Тоді вона швидко зібралась з 6-річною донькою, і разом вони спустились до укриття. На кадрах, якими поділилась артистка можна побачити багато людей, які сидять у бомбосховищі.

"Українська ніч із ракетами. Так і живемо. Не знаю, як це працює, але я прокинулась за 10 хвилин до тривоги у Львові, встигла одягнутись сама, одягнути дитину й поки ракети долітали, встигла добігти до укриття", - розповіла співачка.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Було відомо, що внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, а також повідомлялося про 30 постраждалих.