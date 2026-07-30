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30 июля 2026, 06:56

Ракетный удар по Львову: под завалами дома ищут людей, шестеро пострадавших

30 июля 2026, 06:56
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Фото: Facebook/Андрей Садовый
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Во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу, в результате чего повреждены две многоэтажки, есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, на местах работают спасатели и другие экстренные службы.

Впоследствии городской голова Львова Андрей Садовый уточнил, что, по предварительной информации, шесть человек пострадали в результате вражеского удара на двух локациях города.

Также Садовый сообщил, что под завалами одного из домов по улице Патона могут находиться люди. На месте идет спасательная операция. К разбору завалов вместе со спасателями подключились местные жители.

Из-за перекрытия улицы Патона временно изменено движение общественного транспорта.Автобусы в обоих направлениях курсируют через Городоцкую улицу до Мотозавода, после чего следуют на улицу Выговского. Троллейбусы №23 и №30 временно не курсируют.

Как известно, ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Виннитчину баллистическими ракетами. Также в воздушном пространстве были зафиксированы группы ударных беспилотников.

Напомним, утром 29 июля россияне нанесли удар беспилотником по одному из поселков в Лозовском районе Харьковской области. Пострадали четыре человека.

Впоследствии российские войска атаковали территорию одной из общин региона, дважды ударив по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, в результате вражеской атаки пострадавший.

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